Свежевыжатые соки – напиток, безусловно, полезный. Однако все же не стоит полностью отказываться от цельных фруктов и овощей, считают специалисты.

Дело в том, что в соках отсутствует клетчатка, а именно она вызывает чувство насыщения, снижает риск сердечных заболеваний и уменьшает уровень холестерина.Нет в свежевыжатых соках и полезных жиров, необходимых для транспортировки витаминов внутри тела.При полноценной сбалансированной диете употребление соков пойдет только на пользу, но если перейти только на них, стремясь очистить организм, это может привести к негативным последствиям.Первым взбунтуется желудок, которому не будет хватать пищевых волокон для нормальной работы. К тому же при соковой диете из рациона полностью удаляются даже полезные жиросодержащие продукты.Осторожными в употреблении соков должны быть люди с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, со склонностью к разрушению зубной эмали. Свежевыжатый сок содержит фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой ЖКТ и резкие колебания уровня глюкозы в крови.Лучше отказаться от приема свежевыжатых соков на голодный желудок, не стоит утолять ими жажду, отказавшись от воды, как не следует и заменять полноценное питание.Кстати, мнение о том, что сахар из фруктов, то есть фруктоза, более полезен для организма, чем обычный тростниковый или свекольный, не более, чем заблуждение. Сахароза состоит из глюкозы и той же фруктозы. Бесконтрольное употребление фруктозы вредит здоровью не меньше, чем избыток сахара. Порой даже больше, потому как связано с особенностями метаболизма.