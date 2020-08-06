Катастрофическое падение производства, снижение зарплат, увеличение долгов перед работниками, рост безработицы – в силу тотальной некомпетентности нынешняя областная власть в течение нескольких месяцев умудрилась превратить Харьковщину из лидеров в аутсайдеры.

Катастрофическое падение производства

Безработица выросла втрое

Уровень заработной планы снижается

Задолженность по зарплатам растет

На Харьковщине катастрофически падает промышленное производство. Негативная тенденция, зафиксированная Госстатом еще в декабре 2019 года, с каждым месяцем усугубляется. И это на фоне того, что за три предыдущие года промышленность Харьковской области под управлением Юлии Светличной демонстрировала рост на 15%.Нынешняя областная власть пытается прикрыть свою некомпетентность, отсутствие профессионального менеджмента и неумение принимать волевые решение коронавирусом и карантином. Однако от карантина страдают везде и все несут издержки, замечает политолог Никита Трачук, но даже в таких условиях можно существовать по-разному. Можно подстроиться, а можно, как нынешний губернатор, полностью провалить работу.– Мы можем судить по статистике: какие-то показатели ухудшаются, какие-то – вообще выглядят катастрофически, – говорит Никита Трачук.Несмотря на то что должность руководителя области является политической, глава региона должен быть еще и хозяйственником. А в привлечении инвесторов огромную роль играет авторитет губернатора среди иностранных партнеров, подчеркивает председатель наблюдательного совета общественного союза «Фундация Восток-Запад» Александр Абрамов.– И вот Юлия Александровна Светличная зарекомендовала себя человеком, чья подпись, чье слово гарантирует исполнение обязательств и всех оговоренных пунктов. Поэтому за рубежом до сих пор подписанный Светличной документ является, образно говоря, ценной бумагой, которая обеспечена качеством и стопроцентной гарантией исполнения написанных на этой бумаге договоренностей. Это была выстраиваемая политика – встречи, обмен делегациями, подписание контрактов и четкое их выполнение. Тем самым Харьковская область завоевывала авторитет и начиная с 2016 года уверенно лидировала по всем социально-экономическим показателям, – говорит Александр Абрамов.Сейчас же срок действия договоров и контрактов, которые заключала еще Юлия Светличная, заканчивается. А новых, отмечает Александр Абрамов, пока еще никто не подписывает.– И вот именно этим, по моему мнению, объясняется стабильное падение промышленного производства Харьковской области, – отмечает эксперт.Падение уровня промышленного производства привело к росту безработицы на Харьковщине – за год она выросла почти в три раза.– И началось все это еще до пандемии, до карантина, – уверен политолог Никита Трачук. – Хотя еще летом 2019 года Харьков считался лидером по наименьшему уровню безработицы.Основной причиной резкого скачка безработицы эксперт считает банальную некомпетентность и кадровый кризис «зеленой» власти, которая назначает некомпетентных людей.– Например, господин Кучер в прошлом адвокат, он не имеет опыта управления огромным регионом, – отмечает Никита политолог. – Как говорится, рыба гниет с головы, и хаос на самой верхушке власти распространяется вниз. Некомпетентный, не понимающий проблем области человек назначает таких же. Одни некомпетентные люди назначают других некомпетентных, и все это по цепочке ведет к хаосу – к невыплате зарплат, безработице, падению инвестиций и так далее. А страдают от этой некомпетентности люди.Сегодня Харьковская область, по данным Госстата, занимает 16-е место среди регионов Украины по уровню заработной платы. Чуть больше десяти тысяч гривен – такова средняя зарплата зарегистрирована на Харьковщине в июне этого года. Тогда как в целом по Украине – на полторы тысячи больше, 11,5 тысячи гривен. В Киеве средняя зарплата равна почти 16,4 тысячи. По уровню оплаты труда Харьковская область значительно уступает не только крупным промышленно развитым регионам, как, например, Днепропетровский, но и небольшим областям на западе страны. Все это свидетельствует о существенном падении экономических показателей, а это, по мнению экспертов, является показателем работы власти.– Мы видим негативную динамику именно по Харьковскому региону. Карантин и связанные с ним проблемы были по всей стране, но одни регионы справились, а другие – нет. К сожалению, в Харьковской области средняя зарплата примерно на полторы тысячи ниже средней по Украине. Более того – ниже, чем во всех соседних областях. И я думаю, что к подобной ситуации привели не только экономические, но и политические факторы, – отмечает кандидат политических наук Антон Авксентьев.По словам доктора политических наук Игоря Полищука, подобная статистика говорит о существенном падении экономических показателей, которые затем конвертируются в такие показатели, как заработная плата.– По уровню зарплаты мы всегда занимали второе-третье место в Украине и всегда были регионом-лидером. С приходом новой власти скатываемся все ниже. К сожалению, эта тенденция сегодня, как мне кажется, необратима. Пока будет действовать нынешняя власть, до тех пор и будет продолжаться скатывание на дно, – говорит политолог.Улучшение ситуации в экономике является прямой ответственностью власти – как центральной, так и местной, утверждают аналитики. Существует, например, такой механизм, как создание совместных комиссий с участием представителей местной власти, руководителей предприятий, профсоюзов. Благодаря их работе формируется консолидированная позиция относительно того, как улучшить работу того или иного предприятия. Если таких или иных шагов власти не предпринимают, ситуация в экономике оказывается пущенной на самотек.– Я думаю, что это прямая зона ответственности руководства области, – говорит Антон Авксентьев. – Речь не о том, что губернатор должен в ручном режиме выплачивать зарплату или требовать выплат от частных предпринимателей, но эффективная коммуникация между властью и бизнесом – как раз одна из задач, которые стоят перед руководством региона.Тем более что примеры эффективного сотрудничества между властью, руководителями предприятий и бизнесом в Харьковской области уже были. И это существенно влияло на экономические показатели региона – в течение нескольких последних лет он был лидером по многим показателям во всеукраинских рейтингах.– Конечно, надо улучшать коммуникацию, нужно работать с директорским корпусом, с профсоюзами, которые знают реальные проблемы и реальные механизмы их преодоления. Предыдущее руководство области во главе с Юлией Светличной демонстрировало высокую большую эффективность, сегодня другой руководитель – и другая эффективность, – замечает Игорь Полищук.Вместе с тем в регионе катастрофически выросла задолженность по зарплатам. В Госстате отметили, что по состоянию на 1 июля задолженность на Харьковщине составляла 468,4 млн грн и в июне по сравнению с маем выросла на 2,1%. С начала года зарплатные долги увеличилась на 27,7%, причем 185,6 млн грн из общей суммы приходится на экономически активные предприятия.Доведенные до отчаяния сотрудники предприятий выходят на акции протеста. Так, работники Харьковского подшипникового завода сначала протестовали под стенами ХОГА – требовали погасить задолженность. Однако результата не получили. Затем планировали перекрыть трассу на Киев, только бы их услышали. Долг предприятия перед коллективом достигает 45 млн грн. Там работает более тысячи человек. Заводчане возмущены, что предприятие работает, отправляет продукцию заказчикам, но денег за свой труд люди не видят.Наличие долгов по зарплате – один из признаков кризисной ситуации в экономике, считают эксперты. Для выхода из кризиса нужны реформы и системный подход. А этого, по мнению аналитиков, пока не наблюдается.– Чтобы решать проблемы, необходим, во-первых, системный подход в экономике. Надо сделать конкурентным этот рынок, восстановить дороги и так далее. Вот тогда начинается восстановление экономики и создание новых рабочих мест. А когда мы просто используем очередной транш МВФ, чтобы закрыть дырку в бюджете, это ни к чему не приведет, – говорит Игорь Полищук.Вопрос своевременной выплаты зарплаты зависит от того, как областная власть выстраивает диалог с предпринимателями и руководителями госучреждений. По мнению экспертов, областная власть должна стимулировать руководителей различных структур вовремя рассчитываться со своими работниками, как это делала в свое время Юлия Светличная.– Я наблюдал, как Алексей Кучер пиарился на проекте «Дія бізнес» – мол, наш регион первый, где проект запущен, какая у нас хорошая коммуникация между бизнесом и властью. На самом деле статистика – вещь объективная, и несмотря на бодрые сообщения в «Фейсбуке» и прочие пиар-акции, мы видим, что статистически уровень сотрудничества власти и предпринимателей выливается в высокие показатели задолженности, – отмечает Антон Авксентьев.Такое положение дел говорит о неэффективности работы власти на разных уровнях, отмечают эксперты и добавляют, что народ это понимает, о чем свидетельствует стремительное падение рейтингов правящей политической силы.– Обвал рейтингов показывает, что люди уже «наелись» этого, они хотят повышения уровня менеджмента, социальной защиты, повышения зарплат, восстановления работы малого и среднего бизнеса, – подчеркивает Игорь Полищук.Тем временем ситуация с погашением долгов в Харьковской области с каждым месяцем ухудшается.