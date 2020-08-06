Хозяйственный суд Киева 5 августа принял решение в пользу Антимонопольного комитета в споре с ЧАО Филип Моррис Украина и ООО Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн (ФМУ) о нарушении конкуренции на рынке дистрибуции табачных изделий.

Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.Филип Моррис намерена оплатить штраф в размере 1,18 млрд грн. "Исключительно во избежание начисления ФМУ ежедневной пени за просрочку оплаты штрафа, которая в соответствии со статьей 56 Закона Украины О защите экономической конкуренции равна 1,5% от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ", - сказано в сообщении производителя сигарет.В то же время в компании не согласны с решением суда первой инстанции и намерены его обжаловать."Мы подаем апелляционную жалобу. Считаем обвинения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) безосновательными, а решение Хозяйственного суда города Киева – необоснованным", - отмечают в Филип Моррис Украина.По данным компании, консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора, по поводу чего и велось расследование о нарушении конкуренции, является непосредственным результатом действий АМКУ еще в 2010-2011 годах. "AMКУ не оставил производителям ничего другого, как работать с одним дистрибьютором и принять новую структуру рынка", - утверждают в компании.