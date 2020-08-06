14-летнего парня засыпало песком.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, полиция предварительно установила, что с мальчиком произошел несчастный случай. 14-летний житель села Смирновка Лозовского района вечером пошел гулять на карьер, где его засыпало песком.

"5 августа около 23:30 оператору службы «102» обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся.

На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпано песком", - рассказали в ведомстве.

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