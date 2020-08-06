По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 6 августа в 00:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Буды Харьковского района."На ликвидацию пожара немедленно направили дежурные подразделения. На момент прибытия спасателей огнем была охвачена летняя кухня, расположенная на территории частного домовладения. Площадь площади составляла 50 кв.м. При проведении разведки пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1975 года рождения.В 1:21 пожар был локализован, а в 03:40 - ликвидирован", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.