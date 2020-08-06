Беглеца нашли на улице Туркестанской возле гаражей.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, 5 августа в полицию поступило сообщение от матери 13-летнего парня о том, что ее сын ушел из дома и не вернулся."На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции. Беглеца нашли на улице Туркестанской у гаражей. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло.Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности", - рассказали в ведомстве.