Причина возгорания автомобиля устанавливается.

5 августа в 13:03 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Подлесной в селе Подолы Купянского района во время движения загорелся «Daewoo Lanos»."На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь автомобиля. Существовала угроза взрыва газового баллона. Пламя могло перекинуться и на магазин.Подав пожарный ствол на тушение, бойцы ДСНС локализовали огонь в 13:11 и ликвидировали его в 14:10. К сожалению к тому времени авто уже было уничтожено пожаром", - прокомментировали в службе по чрезвычайным ситуациям.