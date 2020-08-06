78 руководителей кафе и клубов в городе Харькове были привлечены к административной ответственности за нарушение противоэпидемических правил.

Об этом 5 августа в эфире программы «Харьковские известия» сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова.По ее словам, в июле было проверено 384 объекта, из которых относительно 149 были вынесены предложения по устранению нарушений, при этом 78 руководителей были оштрафованы.- Там не соблюдался режим работы до 23:00. Некоторые хозяева с пониманием относились к ситуации, исправлялись. Другие же вели себя нагло, поэтому к ним были применены санкции,- отметила Ирина Зубкова.