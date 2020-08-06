Почти 16 миллионов гривен ушло на перевозку льготников в Харьковской области в этом году.

С начала года в нашем регионе услугами железной дороги воспользовались около 78% от общего количества льготников. Сумма, потраченная на перевозки — 15 миллионов 887 тысяч 800 гривен. Об этом сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.При этом от Харьковской ОГА компенсацию за перевозку льготников железная дорога получила не в полном объеме. Сумма возмещенного ущерба всего 1 миллион 410 тысяч 900 гривен или меньше 8,9%.