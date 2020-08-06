Рост заболеваемости коронавирусом в Харькове объясняется игнорированием горожанами противоэпидемических требований.

Об этом 5 августа заявила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова.Так она прокомментировала тот факт, что в Харькове за последние сутки было зарегистрировано 133 новых случая заболевания коронавирусом.- Рост заболеваемости говорит о разворачивании эпидпроцесса. И если в рамках жесткого карантина регистрировалось от 20 до 40 случаев, то сейчас показатели выросли во много раз. Это связано с тем, что харьковчане совершенно неответственно относятся к постановлениям главного санитарного врача Украины и Кабмина. Если в этих документах запрещено находиться в общественных местах, в транспорте без масок, то люди часто игнорируют эти требования, - отметила Ирина Зубкова.Она напомнила, что сейчас Харьков находится в так называемой «зеленой зоне», когда карантинные требования минимальные.- Каждые 5-7 дней определяется, в какой зоне находится регион. Критерии, по которым определяется эпидситуация, - загруженность коек, охват тестированием, процесс выявления больных, динамика заболеваемости. Если хоть по одному показателю есть превышение, то регион могут перевести в другую зону – «желтую», «оранжевую» или «красную». С Харьковом может такое случиться, ибо заболеваемость растет, динамика позитивная. Поэтому нам нужно максимально придерживаться всех противокарантинных требований, - отметила Ирина Зубкова.Также она сообщила, что с наступлением осени показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, поскольку это время является традиционным для сезонных заболеваний.