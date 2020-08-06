Украина предоставит помощь Ливану в ответ на запрос местных властей о помощи с ликвидацией последствий взрыва в порту Бейрута.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 6 августа.- Мы получили запрос от Ливана о том, что им нужно. Сейчас МИД координирует этот вопрос внутри украинской власти с целью оказания помощи нашим партнерам... Украина поможет, чем сможет, - сказал Кулеба.Напомним, что ранее число жертв взрыва в Бейруте выросло до 135. Количество пострадавших в результате трагедии возросло до пяти тысяч человек.Также сообщалось, что ущерб от взрыва в Бейруте оценили в $15 млрд. Половина Бейрута частично или полностью разрушена, говорят местные власти.