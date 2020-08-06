Команда Юлии Светличной идет на местные выборы не ради спортивного интереса, а чтобы получить возможность продолжать развивать Харьковскую область и помогать людям. Объединение усилий патриотических политических сил, спорные законы, децентрализация, коронавирус – эти и другие темы поднимались в разговоре с народной избранницей в эфире программы «Непрості питання» на «Телеканале р1».В этом году в стране была громко заявлена программа всеукраинского масштаба «Большая стройка», в том числе и в Харьковской области. Однако ее реализация далека от того, чего на самом деле ожидают люди, считает Юлия Светличная.
– Строить надо. И сдавать объекты надо. И чем больше их будет, тем лучше. Многих объектов люди ждали долгое время, иногда десятилетиями, – говорит народный депутат. – Что касается «Большой стройки», то здесь много вопросов, потому что люди ожидали не банального завершения объектов с высокой степенью готовности – 80% или 95% (все эти объекты были построены по инициативе Юлии Светличной в период ее губернаторства. – Прим. ред.). Люди хотят честного отношения к себе.
Под большой стройкой, по мнению Юлии Светличной, нужно понимать большие системные проекты – такие, как строительство спортивных комплексов, больших автомагистралей, социальной инфраструктуры, медицинских комплексов, а также внедрение или разработку новых жилищных программ, которые дали бы возможность снизить цену на рынке и сделать жилье доступным для всех категорий населения.
– Вот что такое большое строительство, а вовсе не достраивание 10–15 объектов, которые и так уже практически на выходе, – считает народная избранница. – Нужно ли достраивать детский сад в Пивденном или в Песочине? Да, конечно, нужно – детям необходимо идти в школу, люди уже два года ходят мимо этих объектов и ждут открытия. Дело же не в том, кто это сделает. Дело в том, что нужно строить на перспективу, прислушиваться к мнению людей, потому что эти объекты будут приносить пользу много-много лет.
Под большим строительством Юлия Светличная понимает масштабные процессы – реконструкцию Харьковской филармонии, строительство и ремонт новых дорог, школ, детских садов.
– Именно такие объекты должны быть внесены в программу большой государственной стройки. В том числе и онкологический комплекс, проект которого уже был подготовлен, разработан, там начали строительство, а сейчас он полностью заморожен. Я абсолютно против такого подхода. Это неправильно – в первую очередь по отношению к 80 тысячам людей в Харьковской области, которые страдают от онкозаболеваний, – отмечает народный депутат.
Проект, инициированный Юлией Светличной несколько лет назад, должен был помочь больным не только из Харьковской области, но и из всей Украины. На сегодняшний день стройка заморожена, все осталось на уровне прокладки сетей.
– Считаю, что это абсолютно неправильно. Вот как раз это – абсолютно неверный подход. Не человеческий, не управленческий. Он говорит о многом. Я не поддерживаю такое бездействие, и наша реакция в связи с этим последует.
– В Киеве прошло несколько акций протеста в связи с административно-территориальной реформой в том виде, в котором ее сейчас пытаются внедрить. Чем объясняются протестные настроения?
– Люди будут возмущаться и бастовать, потому что утеряна коммуникация. В принципе, административно-территориальная реформа в стране назрела и это логично – пересмотреть функции органов местного самоуправления после реформы децентрализации. Однако прежде чем приступать к делению и формированию новых районов, надо поговорить с людьми – объяснить, зачем это нужно, какие функции теперь будут у новых районов, какое перспективное развитие новых территорий за этим последует, куда будет направлено финансирование, которое раньше шло на обеспечение аппарата. Никто этого не сделал. Людей просто ставят перед фактом – районов будет столько-то. А важно не количество, а принцип – вот в этом и заключается суть реформы.
А у нас все свелось к банальному делению – сколько районов нужно Харьковской области нужно: четыре или семь. И четыре неоптимально, и семь недостаточно. Люди действительно возмущены. Реформа должна проводиться логично, системно, понятно для людей, потому что каждая реформа обязана нести улучшение жизни граждан.
«Игорный бизнес не должен стать социальной язвой»
– Вопрос легализации игорного бизнеса в Украине. Как вы оцениваете закон в той редакции, в которой он сегодня существует?
– Я не поддерживаю. Во-первых, в стране достаточно других вызовов – и экономических, и социальных, и геополитических, – чтобы рассматривать в срочном порядке этот закон.
И второе, его нельзя было принимать в том виде. В целом, понятно, стране нужно определиться – то ли узаконить игорный бизнес, то ли запретить. Но он не должен стать той социальной язвой, которой дают возможность распространяться. А сегодня прописано правило – повсеместное распространение игровых автоматов, которые будут доступны практически для каждого гражданина Украины. Считаю, что это неправильно, потому что не принесет никакой пользы.
Если мы говорим о легализации игорного бизнеса, нужно подходить к данному вопросу очень осторожно, чтобы локализовать эту сферу и дать возможность государству ее контролировать, а не использовать исключительно как средство или источник наполнения государственного бюджета либо местных бюджетов.
«Кабмин не справляется со своими задачами»
– Вы как народный депутат не поддержали в свое время программу правительства. Почему?
– Да ее нет. Предыдущая программа отличалась от последней только количеством страниц. По сути, она не несет улучшения качества жизни людей. Нет ни одного – ни количественного, ни качественного – показателя. Это не программа правительства сорокамиллионной страны.
– Премьер-министры в Украине как-то не задерживаются в своем кресле. Но все-таки, какое правительство было качественнее – Гончарука или Шмыгаля? Как считаете?
– Если объективно смотреть, то и первый, и второй неэффективно управляли Кабинетом министров Украины. Однако если уж сравнивать, то у Гончарука было хотя бы видение управления, реформ. Да, можно говорить, что не хватило опыта, не хватило квалификации на осуществление тех или иных реформ, не хватило времени, возможно.
А у нынешнего премьер-министра даже видения никакого нет. Вот вы можете вспомнить, какую реформу внедрило правительство за последние три или четыре месяца?
– Нет.
– Вот видите. И большинство людей абсолютно не довольны тем, что сегодня происходит. Кабмин не справляется со своими задачами, поэтому было принято такое решение в сессионном зале Верховной Рады – отправить программу на доработку, точнее, на представление новой программы, такой, как она должна быть.
– Значит ли это, что правительство и Верховная Рада должны пойти в отставку?
– На сегодняшний день Кабинет министров явно не справляется со своими функциями. Что касается Верховной Рады, то сейчас нет законных оснований ее распустить. Однако если таковые возникнут, я буду за роспуск и перезагрузку.
В парламенте собралось большое количество людей, которые не имеют никакого отношения ни к политике, ни к законотворчеству. Не имели, не имеют и не будут иметь. Такой состав не отображает ситуацию в стране, поэтому, безусловно, должен быть заменен.
«Вместо работы были яркие бравады и рапорты»
– При обсуждении ситуации в стране правительство часто винит коронавирус и карантин. Как думаете, на сегодняшний день Кабинет министров справляется с последствиями пандемии?
– Если говорить о центральных органах власти, то в целом работу можно признать удовлетворительной. В части экономических запретов были взяты европейские шаблоны и подходы. Но вот так, трафаретом, перенести европейский опыт на украинские реалии невозможно. У развитых европейских стран больше запас прочности, у них есть финансовый ресурс на поддержку разных сфер, да и бизнес у них богаче. Наш бизнес отчасти не справился с ситуацией. Вы видите, что некоторые представители малого и среднего бизнеса не вышли из карантина и потеряли возможность существования. В этой части шаги власти не были продуманы до конца. Но в целом можно признать направление работы верным, потому что вызов действительно достаточно серьезный.
А вот на местах, в области работа полностью провалена. Было два месяца для того, чтобы начать подготовку, обеспечить больницы необходимым оборудованием, снабдить медиков средствами индивидуальной защиты, выделить деньги на предметы первой необходимости. В конце концов, нужно было подготовить отдельное здание, чтобы, не нарушая медицинский процесс, в случае необходимости переводить туда больных Covid-19 и не создавать сложностей медицинским учреждениям. Это не было сделано.
Вместо подготовительной работы были яркие бравады и рапорты на тему: как у нас все хорошо. Ребячество и неопытность привели к тому, что на сегодняшний день полностью провалена ситуация по коронавирусу в Харьковской области. Харьковщина сейчас в числе лидеров по количеству заболевших и смертельных случаев.
«Только с теми, кто отстаивает национальные интересы»
– Как только приближаются выборы, всплывают идеи внести изменения в закон о выборах. Насколько целесообразно сейчас совершенствовать данный закон.
– Я поддерживаю изменения. На сегодня закон действительно является сложным. Считаю, что в целом для власти будет определенным вызовом провести местные выборы по этой модели.
В документ было внесено около четырех тысяч поправок, но это новый шаг и, в принципе, я поддерживаю, в том числе, и открытые списки. Считаю, что у избирателя будет больше возможности определить качество кандидатов, которых предложила партия, и в партийном списке выбрать того, кто более достоин.
– Вопрос, который на сегодняшний день интересует многих. Вы будете принимать участие в местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года?
– Наша команда будет принимать участие во всех уровнях местных выборов. Для нас важен не «спортивный интерес» – получение мандата. Для нас важна возможность продолжать развивать Харьковскую область и помогать людям.
– Видите возможных союзников среди действующих игроков на политической арене страны?
– Сотрудничество возможно только с той партией, которая отстаивает национальные интересы, государственные интересы, интересы каждого гражданина Украины и имеет характер патриотической деятельности. Для меня это важно. Такие партии есть, и мы можем объединить наши усилия.
– В марте этого года на промежуточных выборах в Верховную Раду вы победили с рекордным количеством голосов, хотя оппоненты использовали против вас черные технологии. Были и «двойники» в списках, и слежка, и прочие неприятные моменты. Неужели вы все это просто так оставите?
– Нет, не оставим. Людей пытались обмануть.
Дело не в кандидате, дело в подходах. Недавно Государственным бюро расследований было открыто производство, и мы предоставим всю имеющуюся информацию, чтобы следствие рассмотрело дело и нашло как исполнителей, так и организаторов незаконных действий.
«Говорили, что будет лучше, а лучше не становится»
– Вы уже несколько месяцев представляете Харьковскую область в Верховной Раде. Как оцениваете реализацию экономических и социальных вопросов в Харьковской области?
– Нет движения вперед. Есть имитация. Вернее, попытка имитации, и та неудачная.
– Как думаете, почему на сегодняшний день стремительно падает рейтинг партии власти?
– Людям многое обещали, было много ожиданий. В целом народу говорили, что будет лучше, а лучше не становится. Это неправильно. Считаю, что нынешний Кабинет министров недееспособен, главы областных государственных администраций – абсолютно неподготовленные люди.
То, что они без опыта, – не самое страшное. Плохо, но, как говорится, дело наживное. Но люди подобраны каким-то случайным образом и в силу своих ограниченных возможностей просто не в силах управлять такими категориями, как область.
Считаю, что региональная политика на уровне государства полностью провалена. И президенту нужно разобраться, почему так происходит – от некомпетентности или в силу каких-то шкурных интересов.
– Вы говорили об этом с президентом?
– Да.
– И каков был ответ?
– По части вопросов он согласен.
– А он знает о ситуации в Харьковской области?
– Думаю, знает.
– Как полагаете, реакция будет?
– Должна быть. В противном случае он потеряет поддержку и доверие людей.
«Критика из зависти даже радует – значит, нужно продолжать»
– Юлия Александровна, вы помните людей, которые подходят к вам на встречах?
– Конечно, помню. Лица помню, истории. Иногда люди сами удивляются. Безусловно, приятно, что на встречах мы общаемся и со старыми знакомыми, с которыми реализуем какие-то проекты или достигаем определенных целей, и с новыми людьми, с которыми можно созидать и делать что-то полезное для громады.
– А вы злитесь на критику?
– Я бы разделила понятия. Критика же бывает разной. Иногда в виде предложений – довольно эмоциональная, но направленная на то, чтобы что-то улучшить. И это нормально, когда люди высказывают свое мнение либо что-то предлагают. С такой критикой можно работать, она ведет к созиданию.
А есть критика ради критики, потому что так нужно. Иногда это политический заказ либо желание держать всех в тонусе. Здесь можно выслушать, но тратить время нет смысла, потому что подобная критика не несет никакой конкретики. Ничего полезного из нее выжать невозможно.
А есть критика из зависти. Вот на нее точно не стоит обращать внимания. Подобные вещи даже радуют – значит, движемся в правильном направлении, и нужно продолжать, еще увереннее и сильнее.
«Женская дружба ничем не хуже мужской»
– Что вас может заставить плакать?
– Плакать может заставить гордость за страну, за достойных людей, украинцев. Или когда люди приходят за помощью и поддержкой, ты переживаешь их историю, чувствуешь сострадание. Иногда, в силу разных обстоятельств, просто не в наших силах помочь человеку.
К примеру, мы недавно встречались с одной прекрасной девушкой в Кегичевском районе. Молодая девчонка, 19 лет. У нее онкозаболевание и в процессе лечения она потеряла ногу. Прекрасный, добрый человек с высокой степенью понимания справедливости, красивая девушка. Мы помогали ей и будем помогать, но не в наших силах вернуть то, что потеряно. Вот такие моменты сострадания и сочувствия, безусловно, заставляют задуматься.
– У вас много друзей?
– Конечно, очень много. И в Украине, и за ее пределами. Я благодарна Богу за то, что имею множество и союзников, и друзей, которые со мной уже достаточно давно.
Я считаю, что это отчасти дар. Дружба не может быть потребительской. Это возможность отдавать, когда необходимо.
– А в женскую дружбу верите?
– Конечно. Безусловно, верю. У меня много друзей-женщин. Женская дружба ничем не хуже мужской.
– Если бы вы не стали политиком, то кем?..
– Хороший вопрос. Такой, знаете, как из детства: «Кем ты хочешь стать?». Журналистом. Я же родилась в День журналистики, поэтому ответ очевиден. Думаю, что это как раз то, чем я с удовольствием занималась бы. В школе любила что-то писать, да и гуманитарные науки были в числе любимых. Так что журналистика – профессия, с которой я могла бы пойти по жизни.