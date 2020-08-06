Сергей Гут в течение 5 месяцев временно исполнял обязанности руководителя Изюмского отделения полиции.

6 августа заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Крикун представил личному составу Изюмского отделения полиции нового руководителя - полковника полиции Сергея Гута.Согласно декларации, семья нового главы отделения владеет квартирой в Изюме, площадью 49,9 м.кв, жилым домом в поселке Барвенково, площадью 136,3 м. кв и домом в Изюме, площадью 110,8 кв.м., который семья полицейского приобрела в 2019 году.Также из недвижимости семья Гута владеет землей, площадью 600 м.кв и гаражом.Из движимого имущества у семьи полицейского лишь Niva Chevrolet, купленная в 2019 году.За 2019 год Сергей Гут заработал 230513 гривен зарплаты, получил 4362 гривен льгот за УБД и 1295 гривен социальной помощи.