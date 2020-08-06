В Японии самое большое количество людей в возрасте старше 100 лет на душу населения в мире. Конечно, на это влияют определенные генетические особенности жителей страны восходящего солнца. Однако образ жизни и диета в большинстве случаев имеют решающее значение. Так почему бы не позаимствовать некоторые из привычек японцев?

Употребление водорослей

Больше морепродуктов в диете

Зеленый чай

Не наедайтесь до отвала

Поддерживайте социальные связи

Японская диета включает в себя употребление морских водорослей. В них содержатся йод, медь и железо, а также антиоксиданты, белок, клетчатка и полезные омега-3 жиры.Одна вещь, которая делает японскую диету такой здоровой – это акцент на морепродуктах. В Японии один из самых низких уровней сердечных заболеваний в мире. Японская диета включает около 80 кг морепродуктов в год. Рыба и моллюски богаты белком и отличаются низким содержанием насыщенных жиров.Зеленый чай, пожалуй, один из самых полезных для здоровья напитков, и японцы пьют его на повседневной основе. Зеленый чай богат полифенолами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждений и дают пищу полезным бактериям в кишечнике.В Японии не принято есть до отвала. В большинстве случаев местные жители останавливаются, когда чувствуют себя наполненными на 80%. Это комфортное ощущение: голод больше не чувствуется, но в желудке еще есть место.Сохранение социальных связей является неотъемлемой частью японской культуры, и это причина, по которой японцы имеют лучшее физическое и эмоциональное благополучие в пожилом возрасте.