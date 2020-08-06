На Харьковском подшипниковом заводе, который входит в структуру ИГ "УПЭК", работники проводят акцию против невыплаты зарплаты.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, люди собрались возле одного из цехов, к ним вышел почетный президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд.По словам работников, средняя зарплата по заводу составляет 4-6 тыс. грн., накопилась задолженность за прошлые годы. В то же время, постоянно идут отгрузки продукции с разных цехов, люди задерживаются, чтобы отправить подшипники заказчикам. Одна из выступавших работниц заявила, что на работу они выйдут, только если им погасят задолженность по зарплате.Гиршфельд сообщил, что у него нет источников, чтобы выплатить долг по зарплате.- Я предлагаю выйти на работу и работать, получая месячную зарплату и частично гасить долг, - сказал Гиршфельд.Харьковский подшипниковый завод производит более 500 типов подшипников наружным диаметром от 30 до 400 мм.