В июле спрос на новые автомобили в Украине вырос на 10%, на авто с пробегом — на 43%.

Об этом сообщает Ассоциация Укравтопром, уточняя, что в течение июля украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей (на 10% больше, чем в июле 2019 года).Самой популярной маркой месяца стала Renault (1440 продаж, рост на 20%). В пятерку наиболее продаваемых также вошли: Toyota, Skoda, Hyundai и Kia.Всего с начала 2020 года первые регистрационные номера получили 45,5 тыс. новых легковых авто, что на 2% меньше относительно аналогичного периода 2019 года.Рынок подержанных легковушек вчетверо превзошел рынок новых авто.В июле первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. б/у легковушек (+43% к июлю 2019 года и +17% к июню 2020 года).Наиболее популярной маркой в этом сегменте автомобильного рынка остается Volkswagen (5, 6 тыс. авто). В пятерку также вошли: Ford, Skoda, Renault, Nissan.Всего с начала 2020 года украинскую прописку получили 173,6 тыс. легковых авто с пробегом.Также сообщается, что в июле первую регистрацию прошли 1165 новых коммерческих автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее.