Конкурс детского рисунка «Мой город ко дню рождения Репина» прошел 5 августа в саду имени Т. Шевченка, возле скульптуры Ильи Репина.

В нем приняли участие 18 детей, их родители, друзья и преподаватели. Участникам давалось полчаса, чтобы нарисовать картины масляными карандашами и презентовать работу. Также к конкурсантам присоединились другие дети, которые гуляли рядом. Так появились рисунки самых популярных мест Харькова, в том числе Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, Госпрома, Зеркальной струи и пр.Как рассказала преподаватель художественной школы им. И. Репина Валерия Жосул, такие мероприятия нужны, чтобы рассказывать детям об известных художниках, которые жили и работали в их городе раньше, и развивать их таланты.- Дети должны любить свой город, его знаковые места. На конкурсе ребята рисовали по памяти, подключали фантазию, каким бы они хотели видеть мегаполис, - рассказала Валерия Жосул.Как сообщила организатор конкурса Екатерина Середенко, все участники конкурса получили книги и другие памятные подарки, а лучшие работы будут опубликованы на страницах городских газет и в соцсетях.Напомним, что год назад в саду имени Т. Шевченко появился ряд скульптурных композиций, посвященных художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу, академику Владимиру Вернадскому, а также актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому.