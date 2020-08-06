Благодаря внедрению новых современных сервисов решить вопросы, касающиеся газоснабжения, жители Харькова могут без посещения газовой компании. Но в некоторых случаях – таких, как подписание договоров, переоформление лицевого счета, подача заявления на газификацию и т.д. – решение вопросов требует присутствия потребителя.

работает семь дней в неделю. Консультации операторами контакт-центра осуществляются ежедневно с 8 до 20 часов. В IVR-режиме контакт-центр АО "Харьковгоргаз" работает круглосуточно.– позвонить по номеру 766-51-04 или 067-01-07-104, прослушать необходимую информацию в голосовом меню или подождать соединения с оператором;– отправить письмо с вопросом на электронный адрес contact@khgor.104.ua.При обнаружении запаха газа в помещении необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по номеру104.Гимназическая набережная, 18а, пр. Архитектора Алешина, 5. График работы: понедельник – четверг, 09.00 – 17.00; пятница, 09.00 – 15.45. Выходные дни: суббота, воскресеньег. Харьков, пр. Гагарина, 172а, телефон: 784-60-71. График приема: понедельник – четверг: 09.00 – 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; пятница, 09.00 – 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00.прием корреспонденции и документации – ул. Москалевская, 57/59, г. Харьков, 61004; е-mail – office@khgorgas.com.ua.