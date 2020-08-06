В этом году Газпром обязан прокачать по украинской ГТС 65 миллиардов кубометров газа, но за семь месяцев не прокачал и половины.

За семь месяцев 2020 года Украина прокачала 29,8 млрд куб. м российского газа, что на 44% меньше, чем годом ранее (53,2 млрд куб. м).Об этом сообщает пресс-служба компания Оператор ГТС Украины 6 августа.При этом Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, но использует лишь 79%.По данным ОГТСУ, в западном направлении было прокачано 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В частности, в Польшу - 2,2 млрд куб. м, в Словакию - 20,4 млрд куб. м, Венгрию - 5,1 млрд куб. м.В компании отметили, что во время остановки на плановые ремонтные работы газопровода Северный поток в июле Газпром не увеличивал объемы транзита по украинской ГТС, как это было в предыдущие годы.В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд куб. м (-73%). Из них 0,4 млрд куб. м - в Румынию и 1,7 млрд куб. м - в Молдову.Отмечается, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском Турецкого потока.