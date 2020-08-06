На Харьковщине поставили на дежурство дивизион с зенитно-ракетными комплексами.

Информацию об этом Depo.Харьков подтвердила начальник службы по связям с общественностью Воздушного командования "Восток" Ирена Баранова.- Да, действительно, восстановили в вооружении, и именно в Харьковской области. Кстати, дивизион уже успел принять участие в учениях с боевой стрельбой на полигоне "Ягорлык ", - отметила она.Ирена Баранова добавила, что в регионе прошли учения с осложненными задачами при участии подразделения, где на вооружении стоит ЗРК С-125.С-125 - советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принятым на вооружение в СССР в 1961 году. ЗРК предназначен для перехвата целей, летящих со скоростями до 1500 км/ч на высотах от 100 до 5000 метров, дальностью до 12 километров.