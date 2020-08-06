Об этом сообщает харьковский Телеграм-канал.

«Фрукты в этом году устанавливают ценовые рекорды. Это цены на Центральном рынке сегодня - вишня - 65 грн. за кг, дыни, арбузы - 10-12 грн. за кг, малина - 100 грн. за кг, сливы - 40-60 грн. за кг. Продавцы говорят - дешевых фруктов ждать не стоит, т.к. в основном фрукты не уродили.С овощами ситуация ненамного лучше - помидоры 20-40 грн., огурцы -25 грн. за кг., картофель - 10-13 грн. за кг, перец и баклажаны - 15-20 грн. за кг, картошка – 10»,- сказано в комментариях к выложенному видео.