Харьковская прокуратура направила в суд бвинительное заключение в отношении мужчины по факту нарушения правил эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что в апреле текущего года 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля «ВАЗ-21114», который дал ему знакомый.В салоне автомобиля находились еще три пассажира: несовершеннолетний парень, 20-летний мужчина и 19-летняя девушка.Двигаясь по автодороге из Волчанска в направлении Харькова, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП погиб несовершеннолетний 17-летний парень, двое пассажиров - девушка и мужчина - получили телесные повреждения средней тяжести.Если вина обвиняемого будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.