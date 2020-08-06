В Украине ввели штрафы за попытки обмануть камеры видеофиксации нарушений ПДД и маскировку номерных знаков.

Об этом сообщает sud.ua.Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством без номерного знака, или с номерным знаком, который:- не принадлежит этому средству;- не соответствует требованиям стандартов;- закреплен не в установленном для этого месте;- закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;- не освещен (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или перевернут.– За такие действия предусмотрена ответственность согласно КУоАП. Если манипуляции с номерными знаками совершены впервые – штраф 170 грн, а если во второй раз – 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового, – объясняет заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции, бывают ситуации, когда номерной знак на транспортном средстве на самом деле принадлежит другому транспортному средству, чаще всего такой же марки и модели.– Мы понимаем, что это авто – двойник. Таких "двойников" у нас уже несколько десятков (со времени ввода системы автофиксации). Мы с самого начала внедрения системы автофиксации говорили, что это не ее прямое назначение, фиксировать такие авто, но возможности системы стали дополнительным инструментом для того, чтобы найти такие транспортные средства, которые являются нарушителями, – обратил внимание Алексей Белошицкий.