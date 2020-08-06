По состоянию на 6 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрирован 3 361 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 6 189 подозрений на COVID-19, из которых 4 381 случай подтвержден. Под подозрением остаются 82 человека, из них 77 - жители Харькова. Также за это время 2 391 пациент выздоровел, 136 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1 318 новых случаев коронавирусной болезни. Всего в Украине - 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1 819 человек умерли, 42 524 - выздоровели.