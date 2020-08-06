Народна обранниця застерегла українську владу від помилок, які можуть призвести до краху економіки країни

Народний депутат України Юлія Світлична, яка у березні з рекордною підтримкою мешканців округа перемогла в Харківській області на виборах до Верховної Ради, розкритикувала Уряд за відсутність конкретних кроків та програми, які б працювали на захист економіки та бізнесу країни перед другою хвилею пандемії."У світі прогнозують другу хвилю COVID-19 вже на початку осені.У випадку такого сценарію, окрім підготовки сфери охорони здоров`я, держава має підготуватися до захисту економіки, підтримати підприємців та виробників.Наприклад, лідери ЄС вже домовились про пакет допомоги на відновлення економіки своїх країн в 1.8 трл євро та мають чіткий алгоритм подальших дій щодо боротьби з негативними економічними наслідками. Окремо створено фонд в 750 мільярдів євро, з якого 360 мільярдів - це доступні кредити для підтримки виробників європейського союзу.Європа повноцінно готується до другої хвилі коронавірусу, а Україна?Вважаю, що ні. На порядку денному уряду неактуальні для людей питання, не існує навіть програми дій уряду, жодної зрозумілої стратегії підтримки виробників не має.Переконана, що необхідно вже зараз, в найкоротші строки, напрацювати конкретну модель відновлення економіки, обговорити її з бізнесом та забезпечити чітку комунікацію з суспільством.Буду вимагати від уряду зрозумілих та ефективних дій щодо захисту національного виробника та підприємців", - написала нардеп.