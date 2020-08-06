Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить, безопасно ли в Украине сохраняют аммиачную селитру, сообщили на «Правительственном портале».

Такое поручение глава правительства дал в связи со взрывами в морском порту Бейрута.«Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений», - говорится в поручении.Такое поручение Шмыгаль дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Госслужбы по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Нацполиции Игорю Клименко, а также руководителям областных и Киевской городской госадминистраций.О результатах проверки они должны проинформировать правительство до 15 сентября 2020 года.Напомним, 4 августа в городе Бейрут прогремели два взрыва. По разным данным, в результате погибли больше 140 человек, а более 4 тысяч получили ранения.