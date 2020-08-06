Об этом сообщает харьковский Телеграм-канал.

«В поселке Донец просят опознать брошенного «солнечного человека»Маленький, добрый и аккуратный мужчина средних лет с 2013 года жил в одной из палат больницы поселка Донец Балаклейского района области. У него синдром Дауна, у него нет никаких документов, он почти не говорит, только улыбается и откликается на имя «Юра». Сейчас больницу закрыли на ремонт, и он казался на улице.Медики рассказали, что Юру привез к ним из Балаклеи неизвестный человек в мае 2013-го — и оставил. Без документов, без денег, без адресов родни»,- сказано в сообщении канала.