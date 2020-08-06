4 августа чиновника задержали за взятку 1,3 миллиона гривен.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, директору Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ст., ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 Уголовного Кодекса Украины.Следствие установило, что в обмен на 1,3 миллиона гривен чиновник пообещал «помочь» частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям.