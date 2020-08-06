Правоохранители разоблачили и задержали гражданина Украины, который торговал военными средствами поражения.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники спецслужбы установили, что 50-летний житель Луганщины в августе текущего года прибыл в Харьков, чтобы незаконно продать боевые гранаты "Ф-1" и патроны к автомату Калашникова. По данным следствия, злоумышленник готовился реализовать эти средства поражения представителям криминальных кругов.Сотрудники СБУ задержали луганчанина в Харькове возле отделения одного из операторов почтовой связи при попытке сбыта военного вооружения. У задержанного изъято 10 боевых гранат "Ф-1" и 60 патронов калибра 7,62 мм к АК-47.Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), и избрании ему меры пресечения.