Об этом сообщает Телеграм-канал «Гол! - спорт в Харькове!».

«На границе спорта и культуры... В Харькове пройдет автопробег "Винтаж - 2020".
Маршрут: Харьков - Соледар (Соляная шахта) - Святогорск - Харьков.

Старт от пл. Свободы, ст. м. Университет. 15 августа, 09:00

"Винтаж" – однодневное ретро ралли для ценителей ретромобилей, целью которого является популяризация исторического автомобильного наследия и автотуризма.

Основное задание участника – правильное прохождение дистанции, следуя Дорожной карте, со строгим соблюдением Правил дорожного движения.

Заявки на участие принимаются до 11 августа.

Все вопросы по телефону: +38 (067) 570-26-27»,- сказано в сообщении канала.

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