Об этом сообщает Телеграм-канал «Гол! - спорт в Харькове!».

«На границе спорта и культуры... В Харькове пройдет автопробег "Винтаж - 2020".Маршрут: Харьков - Соледар (Соляная шахта) - Святогорск - Харьков.Старт от пл. Свободы, ст. м. Университет. 15 августа, 09:00"Винтаж" – однодневное ретро ралли для ценителей ретромобилей, целью которого является популяризация исторического автомобильного наследия и автотуризма.Основное задание участника – правильное прохождение дистанции, следуя Дорожной карте, со строгим соблюдением Правил дорожного движения.Заявки на участие принимаются до 11 августа.Все вопросы по телефону:»,- сказано в сообщении канала.