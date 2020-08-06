Об этом сообщает Телеграм-канал «Гол! - спорт в Харькове!».«На границе спорта и культуры... В Харькове пройдет автопробег "Винтаж - 2020".
Маршрут: Харьков - Соледар (Соляная шахта) - Святогорск - Харьков.
Старт от пл. Свободы, ст. м. Университет. 15 августа, 09:00
"Винтаж" – однодневное ретро ралли для ценителей ретромобилей, целью которого является популяризация исторического автомобильного наследия и автотуризма.
Основное задание участника – правильное прохождение дистанции, следуя Дорожной карте, со строгим соблюдением Правил дорожного движения.
Заявки на участие принимаются до 11 августа.
Все вопросы по телефону: +38 (067) 570-26-27»,- сказано в сообщении канала.