Повышение в два с половиной раза тарифа на проезд в пригородных электричках, которое согласовал нынешний глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, не только больно бьет по карману жителей области, но и опустошает местные бюджеты. Ведь теперь громады должны платить железной дороге компенсацию за перевозку льготников, которая в два с половиной раза превышает прежнюю.

Удорожание согласовал нынешний губернатор

Повышение тарифов больно ударило по местным бюджетам

Увеличение расходов не отражается на комфорте

Четыре года подряд – до назначения Алексея Кучера на должность главы области – стоимость проезда в электричках на Харьковщине оставалась стабильной, потому что защита интересов простых людей была одним из приоритетов для тогдашнего губернатора Юлии Светличной. Именно она не давала согласия на повышение тарифов, и именно этот вопрос сейчас чуть ли не на каждой встрече с ней – теперь уже народным депутатом – поднимают люди.– Четыре года я не давала согласия на повышение тарифов. Как на меня ни давили, ни разу не повысили тарифы, – говорит народный депутат Украины Юлия Светличная – Пока все сидели дома в связи с коронавирусом, у людей действительно не осталось денег. А едва вышли из карантина, более чем в два раза подняли стоимость билетов на электрички.Удорожание в два с половиной раза согласовал нынешний глава облгосадминистрации Алексей Кучер. С июля стоимость проезда в харьковских электричках выросла более чем в два раза. Так, цена проезда за первые пять километров пути поднялась с 3,5 грн до восьми; проезд от шести до десяти километров пути стоит 10,5 грн вместо 4,47 грн.; от 11 до 20 километров пути — 11 грн вместо 4,95 грн.; до 300 километров — 40 гривен вместо 17,3 грн. Таким образом, за билет на электричку, например, от Харькова до Краснограда, который стоил около десяти гривен, теперь приходится выкладывать 23,5 грн.– Конечно, это очень дорого. Подорожание ощутимо ударило по карману. Особенно после вынужденного простоя на карантине. Мало того, что без работы остался – еще и билеты подорожали, – возмущается житель Лозовой Анатолий Черных.Виктор ездит в Харьков из Лозовой на работу. Говорит, что подорожание билетов за проезд в электротранспорте нанесло существенный удар и без того оскудевшему за время карантина семейному бюджету.– У меня двое детей. Жена не работает. Я в семье – единственный кормилец. Подорожание проезда серьезно подкосило наш семейный бюджет, – хмурится Виктор. – Как говорится, все познается в сравнении: вот почему Светличная могла удерживать тарифы, а Кучер – нет? Да потому что она, прежде всего, о людях думала, нынешнему же губернатору до людей дела нет. Он же в электричках не ездит...Проезд для льготных категорий остается бесплатным. Однако затраты на его возмещение ложатся на плечи местных бюджетов. И такое повышение тарифов больно ударило не только по карманам рядовых пассажиров пригородного электротранспорта, но и по местным бюджетам, которые в условиях экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и так недополучают значительные средства. Теперь громады должны платить железной дороге компенсацию за перевозку льготников, которая в два с половиной раза превышает прежние затраты.– Льготы все перенесены на местные бюджеты. То, что сейчас учитывается и рассчитывается, то это сотни тысяч гривен, которые надо компенсировать «Укрзалізниці» за льготные перевозки. И эти расходы лягут на бюджеты, – говорит близнюковский поселковый голова Геннадий Король. – Если, например, билет стоил десять гривен, то теперь 20 или 30. Если местный бюджет платил сто тысяч, то теперь придется платить 300 или 500. Откуда местные бюджеты возьмут эти средства? С той территории, где проживают люди. А это значит, что люди недополучат помощь, недополучит финансирование инфраструктура – те же дома, дороги и т.д. А ведь на местных бюджетах – еще и больницы, и внешкольное образование, кружки, музыкальные школы, дома творчества. На местных бюджетах – вся культура: дома культуры, сельские клубы, библиотеки.Речь идет о бюджетах районов Харьковщины и местных громад, которые формируются благодаря поступлениям от налогоплательщиков – фактически каждого человека, проживающего и работающего в области. Но принимал во внимание эту информацию нынешний глава Харьковской области Алексей Кучер, когда давал согласие на повышение тарифов на услуги железной дороги?– Есть вещи, которые надо изучить. Вот, например, изучен ли вопрос, сколько потеряют местные бюджеты от компенсации за льготные перевозки? Я сомневаюсь. А это бюджеты именно громад. Во сколько раз увеличены цены на билеты, во столько раз будут увеличены расходы, – говорит Геннадий Король.По его мнению, нынешней областной власти стоило бы перенять опыт своих предшественников в организации работы и способности решать наболевшие для жителей региона вопросы.– Нынешнему руководству области все таки стоило бы поинтересоваться опытом предыдущей областной власти, поработать над этим вопросом вместе, – считает поселковый голова. – И это на будущее, потому что таких ситуаций может быть много – например, тарифы на коммунальные услуги, принятие решений по земельным вопросам и прочее.К тому же увеличение расходов никак не сказывается на комфорте. Пассажиры жалуются на неудовлетворительные условия перевозки в пригородном электротранспорте. А на многих направлениях маршруты вообще отменены.