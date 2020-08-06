Повышение в два с половиной раза тарифа на проезд в пригородных электричках, которое согласовал нынешний глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, не только больно бьет по карману жителей области, но и опустошает местные бюджеты. Ведь теперь громады должны платить железной дороге компенсацию за перевозку льготников, которая в два с половиной раза превышает прежнюю.Четыре года подряд – до назначения Алексея Кучера на должность главы области – стоимость проезда в электричках на Харьковщине оставалась стабильной, потому что защита интересов простых людей была одним из приоритетов для тогдашнего губернатора Юлии Светличной. Именно она не давала согласия на повышение тарифов, и именно этот вопрос сейчас чуть ли не на каждой встрече с ней – теперь уже народным депутатом – поднимают люди.
– Четыре года я не давала согласия на повышение тарифов. Как на меня ни давили, ни разу не повысили тарифы, – говорит народный депутат Украины Юлия Светличная – Пока все сидели дома в связи с коронавирусом, у людей действительно не осталось денег. А едва вышли из карантина, более чем в два раза подняли стоимость билетов на электрички.
Удорожание согласовал нынешний губернатор
Удорожание в два с половиной раза согласовал нынешний глава облгосадминистрации Алексей Кучер. С июля стоимость проезда в харьковских электричках выросла более чем в два раза. Так, цена проезда за первые пять километров пути поднялась с 3,5 грн до восьми; проезд от шести до десяти километров пути стоит 10,5 грн вместо 4,47 грн.; от 11 до 20 километров пути — 11 грн вместо 4,95 грн.; до 300 километров — 40 гривен вместо 17,3 грн. Таким образом, за билет на электричку, например, от Харькова до Краснограда, который стоил около десяти гривен, теперь приходится выкладывать 23,5 грн.
– Конечно, это очень дорого. Подорожание ощутимо ударило по карману. Особенно после вынужденного простоя на карантине. Мало того, что без работы остался – еще и билеты подорожали, – возмущается житель Лозовой Анатолий Черных.
Виктор ездит в Харьков из Лозовой на работу. Говорит, что подорожание билетов за проезд в электротранспорте нанесло существенный удар и без того оскудевшему за время карантина семейному бюджету.
– У меня двое детей. Жена не работает. Я в семье – единственный кормилец. Подорожание проезда серьезно подкосило наш семейный бюджет, – хмурится Виктор. – Как говорится, все познается в сравнении: вот почему Светличная могла удерживать тарифы, а Кучер – нет? Да потому что она, прежде всего, о людях думала, нынешнему же губернатору до людей дела нет. Он же в электричках не ездит...
Повышение тарифов больно ударило по местным бюджетам
Проезд для льготных категорий остается бесплатным. Однако затраты на его возмещение ложатся на плечи местных бюджетов. И такое повышение тарифов больно ударило не только по карманам рядовых пассажиров пригородного электротранспорта, но и по местным бюджетам, которые в условиях экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и так недополучают значительные средства. Теперь громады должны платить железной дороге компенсацию за перевозку льготников, которая в два с половиной раза превышает прежние затраты.
– Льготы все перенесены на местные бюджеты. То, что сейчас учитывается и рассчитывается, то это сотни тысяч гривен, которые надо компенсировать «Укрзалізниці» за льготные перевозки. И эти расходы лягут на бюджеты, – говорит близнюковский поселковый голова Геннадий Король. – Если, например, билет стоил десять гривен, то теперь 20 или 30. Если местный бюджет платил сто тысяч, то теперь придется платить 300 или 500. Откуда местные бюджеты возьмут эти средства? С той территории, где проживают люди. А это значит, что люди недополучат помощь, недополучит финансирование инфраструктура – те же дома, дороги и т.д. А ведь на местных бюджетах – еще и больницы, и внешкольное образование, кружки, музыкальные школы, дома творчества. На местных бюджетах – вся культура: дома культуры, сельские клубы, библиотеки.
Увеличение расходов не отражается на комфорте
Речь идет о бюджетах районов Харьковщины и местных громад, которые формируются благодаря поступлениям от налогоплательщиков – фактически каждого человека, проживающего и работающего в области. Но принимал во внимание эту информацию нынешний глава Харьковской области Алексей Кучер, когда давал согласие на повышение тарифов на услуги железной дороги?
– Есть вещи, которые надо изучить. Вот, например, изучен ли вопрос, сколько потеряют местные бюджеты от компенсации за льготные перевозки? Я сомневаюсь. А это бюджеты именно громад. Во сколько раз увеличены цены на билеты, во столько раз будут увеличены расходы, – говорит Геннадий Король.
По его мнению, нынешней областной власти стоило бы перенять опыт своих предшественников в организации работы и способности решать наболевшие для жителей региона вопросы.
– Нынешнему руководству области все таки стоило бы поинтересоваться опытом предыдущей областной власти, поработать над этим вопросом вместе, – считает поселковый голова. – И это на будущее, потому что таких ситуаций может быть много – например, тарифы на коммунальные услуги, принятие решений по земельным вопросам и прочее.
К тому же увеличение расходов никак не сказывается на комфорте. Пассажиры жалуются на неудовлетворительные условия перевозки в пригородном электротранспорте. А на многих направлениях маршруты вообще отменены.