Организация дорожного движения по ул. Тарасовской, от пер. Тарасовского до пр. Московского изменена с 8:00 7 августа до 21:00 21 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовительными работами по объекту «Реконструкция схемы организации дорожного движения на транспортном узле пр. Московский, ул. Академика Павлова, ул. Леси Украинки, ул. Броненосца «Потемкин», ул. Тарасовская, ул. Полевая, пер. Конюшенный».Объезд закрытого участка будет организован по пер. Тарасовскому, ул. Днепровской, ул. Полевой.