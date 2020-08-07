25 октября во всей Украине состоятся местные выборы. И хоть формально избирательный процесс и выдвижение кандидатов начнутся в сентябре, де-факто предвыборная кампания уже стартовала. Кто из харьковских политиков уже обозначил свои амбиции? И какие партии могут быть представлены в следующем созыве областного и городского советов?

Региональные лидеры в зеркале цифр

Мэрские амбиции

«Вся власть советам»

Отличительная черта местных выборов – это приоритет личностно-ориентированного голосования. Сценарий прошлогодних выборов, когда избиратели «автоматически» голосовали за любого кандидата от «Слуги народа», не имеет шансов на повторение. Местные выборы – это не столько борьба всеукраинских партийных брендов, сколько конкуренция региональных лидеров и их команд.Данные июльского исследования социологической группы «Рейтинг» позволяют понять, кого же считают таковыми региональными лидерами сами жители области. В топ-3 – Геннадий Кернес (узнаваемость – 98% и 60% респондентов относятся положительно), Юлия Светличная (узнаваемость – 84% и 44% положительных оценок) и Александр Фельдман (узнаваемость – 88%, 36% положительных оценок).Характерно, что у главы областной администрации Алексея Кучера показатели куда как скромнее – о своем положительном отношении к нему заявили только 6% опрошенных, вдвое больше (14%) относятся негативно, а 54% вообще не знают, кто это. Видимо, именно для наращивания узнаваемости Алексей Кучер начал агрессивную агиткампанию, заполонив область своими билбордами, однако цифры упрямо говорят, что для попадания в «высшую лигу» харьковской политики этого недостаточно.Также ударная волна рекламы «губернатора» за два с половиной месяца до выборов служит косвенным подтверждением, что именно Кучер рассматривается «Слугой народа» как вероятный кандидат в мэры Харькова. В числе других претендентов на выдвижение называли народных депутатов Александра Бакумова и Марию Мезенцеву, а также предпринимателя Романа Катеринчика, но успеть «раскрутить» практически неизвестных массовому избирателю кандидатов за оставшееся время – крайне сложно.Если «Слуга народа» еще только определяется с кандидатом, то основные игроки уже сделали свой выбор. Так, действующий городской голова Геннадий Кернес ожидаемо первым заявил о намерении баллотироваться в мэры и уже активно ведет свою предвыборную кампанию. В свое время Кернес проиграл борьбу за франшизу «Оппозиционной платформы – За життя» (ОПЗЖ), и на выборы поведет собственную партию «Блок Кернеса – Успешный Харьков» (хотя на билбордах в области слово «Харьков» специально заменено на «Харьковщину»).В свою очередь, ОПЗЖ планирует выставить кандидатом в мэры Александра Фельдмана – сам нардеп уже анонсировал свое участие в мэрской гонке именно от этой партии. Несмотря на публичный конфликт Кернеса и Фельдмана из-за строительства дороги через территорию рынка «Барабашово», оба политика находятся примерно на одном электоральном поле. И «Блок Кернеса», и ОПЗЖ будут ориентироваться на тех избирателей, которые не поддерживали Евромайдан, декоммунизацию и агрессивную антироссийскую риторику. В неидеологическом кейсе местных проблем Кернес будет делать ставку на образ «успешного Харькова» и программу его развития, а от оппозиционного к мэру Фельдмана логично ожидать деконструкции этого образа и критики за состояние жилого фонда, дорог, коммунальной инфраструктуры.На противоположном электоральном поле в традиционно раздробленном «оранжевом» лагере начались объединительные процессы. Подобная консолидация на местных выборах может стать возможной под брендом регионального лидера, достаточно узнаваемого и популярного. В Харькове таким лидером стала Юлия Светличная, идеологему которой можно свести к словосочетанию «рациональный патриотизм», фокусирующийся не на форме (типа раскалывающих вопросов языка, истории), а на содержании и визии будущего.Характерно, что объединительный процесс «патриотического» лагеря начался не из-за личных амбиций лидера – 29 июля стало известно, что от команды Светличной в мэры будет баллотироваться внефракционный депутат горсовета Игорь Черняк. Вместе с Черняком к команде Светличной присоединились и другие представители Харьковского антикоррупционного центра, известного своими расследованиями.Кроме Черняка, Фельдмана и Кернеса, о своем намерении участвовать в выборах мэра заявил глава местной парторганизации «Демократична Сокира» Никита Соловьев. На прошлогодних парламентских выборах он баллотировался в народные депутаты от 169-го округа и набрал 3,4% (2478 голосов). Формат взаимодействия Соловьева и Черняка – это еще один тест на договороспособность для «патриотического лагеря».Наряду с выборами мэра не менее важными являются выборы депутатов городского и областного советов. Избирательный кодекс не допускает самовыдвижения, но предполагает так называемые открытые списки – избиратель может не только отдать голос за партию, но и поддержать одного кандидата из ее окружного списка.Преодолевшие 5%-ный барьер партии будут представлены в советах и сформируют коалиции, с которыми придется считаться любому мэру и главе областной администрации. При этом из более чем 350 зарегистрированных в Украине партий реально конкурентоспособными в Харьковском регионе представляются единицы.На большом условно «контрмайданном» поле будут конкурировать «Блок Кернеса – Успешный Харьков», «Оппозиционная платформа – За життя» и «Партия Шария». Последняя находится на грани прохождения в областной совет, ее электорат относительно моложе и сосредоточен в городах. Очевидно, что и позиции «Блока Кернеса» при прочих равных ослабевают по мере удаления от Харькова вглубь области. А вот «Оппозиционная платформа – За життя» осенью может «пойти в рост» – прежде всего в области – за счет всеукраинских медиа-ресурсов.«Слуга народа», по данным социологов, побила все рекорды по падению рейтингов – за год ее поддержка снизилась с 42% (результат на парламентских выборах 2019 года) до 12%. Судя по всему, спасать результат «слуги» будут с помощью админресурса и привлечения на свою сторону местных авторитетных кланов в области.На «патриотическом» поле на данный момент только команда Светличной (будь то ее именной блок или общенациональная партия «За майбутнє») уверенно преодолевает проходные барьеры в местные советы. Даже крупные парламентские силы – «Европейская солидарность» и «Батьківщина» – из-за высоких антирейтингов своих лидеров балансируют на грани прохождения с не слишком высокими шансами. Позиции остальных многочисленных партий из «патриотического лагеря» еще менее убедительны, что лишь усиливает очевидную актуальность объединительных процессов на этом поле. В противном случае голоса, поданные за не преодолевшие 5%-ный барьер партии, превратятся в дополнительные депутатские мандаты для их прямых идеологических оппонентов, и об этом стоит помнить как избирателям, так и кандидатам.