Врач гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, какое масло опасно использовать для жарки, поскольку в нем начинают выделяться разрушающие здоровье вещества. Таковым, по ее словам, является сливочное масло.

Специалист заметила, что не нужно применять для этого сливочное масло. Подвергаясь столь значительной термической обработке, оно изменяет состав и может влиять на риск заболеть раком.- Нагревание его до температуры более 70 градусов вызывает появление свободных радикалов. При длительном употреблении такой еды возрастает риск онкологических заболеваний, - предупредила врач.В свежем виде, добавила специалист, сливочное масло (в разумных количествах) абсолютно безопасно, не вредит холестериновому обмену.Для жарки медик рекомендует использовать оливковое масло – в нем, несмотря на высокую температуру готовки, не формируются свободные радикалы.Комментируя жарку на сале, врач заметила, что при длительном использовании и высоких температурах в нем также возможно появление опасных для здоровья соединений.