В 60% случаев относительно лишения родительских прав в Харькове фигурантами становятся родители из семей со средним и высоким достатком.

Об этом 6 августа на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил директор Департамента службы по делам детей Александр Малько.По его словам, причина такой ситуации в том, что родители из-за собственных амбиций забывают об интересах детей, спекулируют ими при разводах. По состоянию на август 2020 года в Харькове около 200 горожан были лишены родительских прав, тогда как в прошлом году такая цифра фиксировалась на конец года.- Если 5-7 лет назад около 80% таких случаев касались родителей, которые не могут справиться со своими обязанностями по воспитанию и содержанию детей в силу низкого уровня жизни и так далее, то сегодня таких дел стало 40%, а 60% - это дела о лишении родительских прав среди людей среднего и высокого достатка. Они начинают делить имущество и используют детей как инструмент в достижении своих целей, - отметил Александр Малько.Он подчеркнул, что решать эту проблему необходимо на государственном уровне, принимая программы, прививающие молодым людям семейные ценности и ответственность за воспитание детей, и отдельное внимание стоит уделить этому вопросу на уровне системы здравоохранения еще на этапе планирования семьи.