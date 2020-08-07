Областная власть на Харьковщине провалила борьбу с коронавирусом – количество инфицированных людей и число летальных исходов от Covid-19 бьет рекорды. А это прямая дорога в так называемую красную зону, что ставит под угрозу начало учебного года.

Свалили всех больных в одну больницу

Неадекватность действий власти привела к хаосу

Учебный процесс может оказаться под угрозой

Область могут исключить из зеленой зоны

Переполненная инфекционная больница, нехватка лекарств, дефицит медперсонала, столкновение лбами чернобыльцев и коронавирусных больных, отсутствие отдельных палат для инфицированных в специализированных больницах, чехарда с руководством облздрава, рекордная смертность... Борьба с коронавирусом на Харьковщине полностью провалена.– Мы можем сравнивать модели руководства в пределах Украины. Харьковский регион – среди лидеров по показателям летальности наряду с Ивано-Франковском. Вы понимаете, да? Ивано-Франковск в тысяче километров от нас. Он был наряду с Черновцами одним из первых, где, собственно, начиналась эпидемия. А у нас ее долгое время не было. Вернее, не в таких масштабах, и была возможность подготовиться. Киев лидирует по числу зараженных, но, тем не менее, там летальность ниже. Даже в рамках Украины, как мы видим, можно по-разному бороться с этой проблемой, – говорит политолог Никита Трачук.Именно из-за неадекватности действий со стороны областной власти в регионе один из самых высоких уровней смертности, считают и сами медики.– Причина – в первую очередь в неадекватном администрировании со стороны Департамента охраны здоровья, который допустил перегруз областной инфекционной больницы, – говорит профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО Владимир Корсунов. – Свалили всех больных в одну больницу, по существу не обеспечив ее достаточным количеством персонала, не выполнив рекомендаций ведущих специалистов по интенсивной терапии, которые дали справку о том, сколько надо добавить анестезиологов, медсестер-анестезисток, санитарок, чтобы областная инфекционная больница могла адекватно справиться с двумястами больными. Она рассчитана именно на 200 пациентов, а в отдельные дни имела 240– 260 больных при некомплекте персонала. Вот и вся причина.А неадекватность действий власти – следствие неадекватных назначений. Из-за хаоса в кадровой политике наш регион оказался в столь неутешительной ситуации.– Назначения, которые делал господин Кучер, мне непонятны. Взять хотя бы руководителя облздрава – назначили, уволили, назначили снова и затем тот почти три месяца пребывал на больничном, лечился где-то в другой области. То есть некомпетентный, не понимающий проблем области человек назначает таких же. Это же просто вопиющий факт, что в период карантина у нас не было на рабочем месте руководителя облздрава, – говорит политолог Никита Трачук.На прошлой неделе Алексей Кучер уволил руководителя облздрава Вадима Иванникова во второй раз – после того, как тот вернулся с больничного. Однако сам бывший чиновник утверждает, что написал заявление по собственному желанию – в связи с длительным лечением.Не складывается взаимодействие областной власти и с общественными активистами. Так, с должности советника губернатора ушла волонтер Наталья Попова, продержавшись там всего полтора месяца.– Мне хотелось, чтобы Алексей Кучер не верил слепо предоставляемым отчетам, проверял информацию, контролировал происходящее в медицине нашего региона. Ведь именно от состояния медицины зависит жизнь. К сожалению, губернатор меня не услышал, – сообщила Наталья Попова.С такой ситуацией Харьковщина рискует к сентябрю попасть в красную зону и тогда привычный учебный процесс окажется под угрозой. Перед школьниками снова замаячит дистанционное обучение, от которого еще не успели отойти ни дети, ни их родители. Среди основных проблем, с которыми столкнулись семьи из-за онлайн-обучения, – снижение успеваемости детей и плохая интернет-связь.– Из-за дистанционки сын не смог толком подготовиться к ВНО, получил балл, недостаточный для поступления на бюджет. Потянуть контракт наша семья не в состоянии, – сетует мама выпускника одной из харьковских школ Марина.А вот у пятиклассника Вовы другая проблема – в селе под Золочевом, где он живет, нет интернета.– У нас даже телефонная связь ловит только в определенных местах. О каких онлайн-уроках вы говорите – ни компьютера, ни интернета у нас нет. В результате ребенок упустил часть программы. Надеялись, что наверстает с началом нового учебного года, но если опять будет дистанционка, не знаю, что и делать, – переживает мама школьника Галина.Родителей пугает вероятность, что дети снова окажутся на дистанционном обучении.– Чтобы моя дочь более-менее нормально училась, пришлось все время сидеть около нее. Она постоянно отвлекается, не все понимает, то задание не увидела, то решение не отправила... Это полный кошмар, – хватается за голову харьковчанка Ирина. – Тем более что я сейчас работаю удаленно, а ноутбук у нас в семье один...Тем временем уже поступают тревожные звоночки – в Харьковской области могут ужесточить карантин, сообщила главный санитарный врач области Любовь Махота.– В связи с обострением ситуации в Харьковской области относительно заболеваемости Covid-19 вряд ли мы останемся в зеленой зоне, – говорит Любовь Махота. – Мы имеем за последние три дня подряд (по состоянию на 4 августа) увеличение коэффициента выявляемости, на сегодня он составляет 15% при рекомендованном критерии МОЗ не больше 11%.К какой зоне будет принадлежать та или иная область, решает государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.– Это решение пересматривается каждые пять дней. Если пять дней подряд наш регион будет превышать по показателям небезопасности рекомендованный уровень, то, возможно, мы будем отнесены к другой зоне, – предполагает санитарный врач.