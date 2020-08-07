Возможно, вам когда-нибудь пригодятся эти номера…

водоснабжение, наружные сети (круглосуточно) – 15-33 (со стационарных телефонов и всех мобильных операторов, бесплатно), 712-08-40.водоотведение, внутридомовые сети (круглосуточно) – 15-99 (со стационарных телефонов), 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, 734-91-53, 739-95-05.– 707-57-57, 757-82-80 (с 8:00 до 21:00, кроме воскресенья)Автоматический прием показаний приборов учета воды – 707-58-51 (круглосуточно).график работы – пн.-чт. с 8:00 до 17:00; пт. с 8:00 до 15:45; сб. с 8:00 до 15:45.– Шевченковский – 731-51-43, 731-46-63 – частный сектор (пн. и чт.).– Московский – 707-58-22, 707-57-19 – частный сектор (пн. и чт.);– Киевский (Родичи) – 707-57-39, 707-58-57 – частный сектор (пн. и чт.);– Дергачевский (пос. Лесной) – 707-58-57;– Индустриальный (Докучаевское, Заики, Затишье) – 707-57-53, 707-57-92 – частный сектор (пн. и чт.);– Немышлянский (Кулиничи) – 707-57-54, 707-57-92 – частный сектор (пн. и чт.);– Слободской – 707-57-05, 707-57-07 – частный сектор (пн. и чт.);– Основянский – 707-57-08, 707-57-07 – частный сектор (пн. и чт.);– Харьковский (Безлюдовка) – 707-57-05, (Васищево) — 707-57-08.– Холодногорский – 712-21-37, 734-91-86 – частный сектор (пн. и чт.);– Новобаварский – 712-22-34, 712-00-09 – частный сектор (пн. и чт.);– Харьковский (Песочин) – 712-22-34;– Дергачевский (Солоницевка, Подворки) — 712-08-06.(юридические лица) – график работы: пн.-пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.– Московский – 707-58-14, 707-58-74, 707-58-86;– Холодногорский и Новобаварский – 707-58-44, 707-58-94, 707-58-50;– Слободской и Основянский – 707-58-84, 707-58-40, 707-58-85;– Шевченковский и Киевский – 707-58-33, 707-58-07, 707-58-05;– Индустриальный и Немышлянский – 707-58-03, 707-58-61, 707-58-64;– Харьковская область и ЮЖД – 707-58-96.