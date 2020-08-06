В Харькове безжалостно уничтожают памятник архитектуры – над домом в стиле классицизм пытаются нагромоздить еще два этажа. На защиту уникального здания на улице Гоголя, 2 снова встали активисты. Почему государство не может схватить за руку вандала?

«Здесь будет надстройка в два этажа»

Собственник здания плюет на закон

Полиция не видит состава преступления

Горожане не являются пострадавшей стороной?

Украине необходима архитектурная полиция

Дом на Гоголя должен стать памятником истории!

Здание дорого лютеранской общине

Этот дом хорошо знаком харьковчанам остроумной адресной табличкой, ставшей одной из «фишек» Харькова – изображением рядом двух портретов Гоголя вместо цифры 2.– Хотя, если бы сохранились изображения зодчих этого дома Евгения Васильева и Андрея Тона, стоило бы сделать адрес с их портретами, – замечает историк, краевед, культуролог, профессор НТУ «ХПИ», член Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма ХОГА Михаил Красиков.По его словам, дом был построен в 1818 году архитектором Евгением Васильевым для своей семьи. И выглядел несколько иначе – был одноэтажным и с мезонином. Зодчий прожил там до 1833 года и через некоторое время его вдова продала дом архитектору Андрею Тону, который в 1840 году несколько его перестроил. Двухэтажный дом в стиле классицизм с треугольным фронтоном, пилястрами и декоративными наличниками – именно так выглядело здание до недавнего времени.– Харьков еще сравнительно недавно – лет 20 назад – мог похвастаться хорошо сохранившимися зданиями в популярном некогда стиле классицизм. Однако сегодня в безукоризненном виде сохранились лишь единицы. Многие дома вообще снесены, хотя их строили известные архитекторы, – продолжает Михаил Красиков. – Допустим, дом на улице Короленко, построенный по проекту Тона, уничтожили, хотя он не был совсем уж аварийным – просто возникла потребность возвести там многоэтажку. Другие здания в этом стиле, хотя и значатся памятниками, беспощадно уродуются – к ним что-то пристраивают, меняют окна, двери, – и они приобретают приметы современной эпохи.А здание Васильева-Тона на ул. Гоголя, 2 до недавнего времени представляло собой очень хороший, чистый образец классицизма.– И этим здание было очень ценно. Фасад его не изменился с ХІХ века. Это было просто наглядное пособие по изучению архитектуры, – отмечает Михаил Красиков. – Поэтому вполне резонно дом получил охранный номер и статус памятника архитектуры.Сравнительно недавно, по словам историка, у большей части дома сменился собственник, который решил расширить свою площадь путем реконструкции.– Месяц назад я шел по улице Гоголя и увидел, что на здании ведутся какие-то работы. Я спросил у рабочего, что происходит. И тот ответил, что здесь будет надстройка в два этажа. Я пришел в ужас, – рассказывает Михаил Красиков. – Работы ведутся без разрешительных документов, без паспорта. На объекте нет стенда, на котором должна быть визуализация того, как он будет выглядеть после проведенных работ, а также указание, на основании чего и кем ведутся работы. А с учетом того, что здание является памятником архитектуры, по закону человек не может не только надстраивать его, но даже дверь поменять без разрешения соответствующего органа охраны архитектурного наследия – Департамента градостроительства и архитектуры Харьковской областной государственной администрации.К тому же, замечает профессор, заниматься какими-либо работами на объекте, который является памятником архитектуры, имеют право далеко не все архитекторы, а лишь те, кто имеет специальную лицензию на проведение реставрации.– Реставраторов у нас вообще очень мало. Катастрофа Украины в том, что лет пять назад «мудрые» правители решили, что нашей стране такие специалисты не нужны, и в вузах перестали их готовить. Осталось несколько кафедр, как, например в нашем университете строительства и архитектуры кафедра реконструкции и реставрации архитектурных объектов. Но если раньше там готовили узких специалистов, то сейчас просто обычным архитекторам дают какие-то знания из области реставрации, – говорит Михаил Красиков.По его словам, подготовка настоящего реставратора – сродни подготовке космонавта. Высококлассные специалисты способны по типу кладки, по разным историческим нюансам буквально с точностью до десятилетия определить, когда дом был построен. Обычный архитектор не обладает такими умениями. И это действительно катастрофа, потому что когда настоящие реставраторы, которых и так очень мало, уйдут в вечность, специалистов вообще не останется.– Более того, было принято совершенно идиотское постановление, что реставрацией могут заниматься люди, получившие сертификат, сдав какой-то там минимальный экзамен. Это все равно что лечить серьезную болезнь у фельдшера или ветеринара. Реставрация — как нейрохирургия: даже самый замечательный хирург не сделает нейрохирургическую операцию, – замечает Михаил Красиков.Год назад общественность инициировала сбор подписей за то, чтобы вернуть в Украину эту специальность.– К сожалению, петиция так и не попала на рассмотрение Верховной Рады, потому что совсем немного, но не добрала необходимого количества голосов. И это тоже определенный маркер – даже образованные люди не понимают всей критичности ситуации, – говорит Михаил Красиков.Вступая в право обладания домом на ул. Гоголя, новый собственник должен был заключить с государством охранный договор с обязательством сохранять здание в надлежащем виде.– Однако никакого договора он не подписывал, и это прямая вина и его, и людей, которые давали разрешение на владение домом, – говорит Михаил Красиков. – А посему он, видимо, посчитал себя не связанным какими-либо обязательствами.Михаил Красиков попросил у рабочего телефон собственника и через несколько дней встретился с его представителем. На встречу пришел не один, а с группой SaveKharkiv. Пригласили и начальника отдела охраны памятников архитектуры архитектурно-строительного управления Департамента градостроительства и архитектуры ХОГА Светлану Боярчук.– По сути общественность передала, что называется, в руки государства представителя собственника, который пообещал все сделать по закону, – говорит краевед. – Департамент направил ему официальное письмо с требованием остановить работы и оформить всю необходимую документацию на здание. На наш письменный запрос начальник департамента ответил, что работы остановлены и идет процесс оформления документации.Однако строительство не останавливалось ни на день, а процесс оформления документации так и не начался.– Собственники просто плюют на закон и продолжают разрушать памятник архитектуры. По нашей просьбе представитель лютеранской общины обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении нескольких статей закона и с требованием внести это правонарушение в Единый реестр досудебных расследований. В этом доме на протяжении ста лет находился лютеранский пасторат, и общине небезразлична судьба здания, – говорит активист.Прокуратура перенаправила письмо в Киевский райотдел полиции. Не дождавшись ответа от правоохранителей, Михаил с коллегами отправились в райотдел сами в надежде встретиться с начальником. Но поскольку в связи с карантином тот не принимал, им предложили получить информацию у участкового, любезно предоставив его номер телефона.– Мы созваниваемся и буквально падаем в обморок, – продолжает Михаил Красиков. – Выясняется, что начальник следственного отдела (который, кстати, уже пошел на повышение) не видит здесь состава преступления! То, что работы ведутся незаконно, то, что нет паспорта объекта, то, что не выполняются требования Департамента ХОГА – во всем этом он состава преступления не видит! Что это — непрофессионализм или факт коррупции? На прошлой неделе, 3 августа, мы вместе с Еленой Рофе-Бекетовой вновь отправились на объект, вызвали полицию, и прибывшие правоохранители тоже пытались делать вид, что не видят на объекте рабочих – мол, непонятно, что это за люди. Но под нашим давлением в конце концов пообещали указать в своем рапорте, что ведутся незаконные работы. Однако и очередное наше письменное требование начать досудебное расследование и внести это преступление в Единый реестр наверняка не будет выполнено, несмотря на всю очевидность правонарушения: Иван (прокуратура) будет кивать на Петра (полицию), а Петр на Ивана.В суд активисты обратиться не могут, потому что не являются пострадавшей стороной.– Мне непонятно, почему представители громады не могут быть пострадавшей стороной. Пострадавшая сторона – это государство. Нас ведь убеждают, что государство – это мы, а оказывается – вовсе не мы, – замечает Михаил Красиков.– В идеале сама прокуратура должна обратиться в суд. Так было, например, когда именно прокуратура после нашего «информационного шума» инициировала судебные разбирательства в ситуации с надстройкой памятника архитектуры на ул. Пушкинской, 19. Теперь же, когда мы обращаемся в прокуратуру, наше заявление спускают на Киевский райотдел полиции. А прокуратура возьмется за дело, только когда мы приведем факты бездействия государственных органов или безрезультатности их действий. Тем временем здание изуродуют окончательно.Оказалась абсолютна бесполезна в этой ситуации и Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), которая находится в состоянии паралича.– Мы обратились в ГАСК, и нам сообщили, что инспекция пребывает в стадии ликвидации и реорганизации, а посему на объекты никто не выезжает и предписаний не выдает, – разводит руками Михаил Красиков. – Абсурд какой-то. И длится он уже не один месяц. Представьте себе, что дорожная полиция, находясь полгода в стадии реорганизации, не обращала бы внимания на злоумышленников – ездите, ребята, как хотите, а мы тут пока реструктуризируемся.По большому счету в Украине должна быть создана специальная архитектурная полиция, считает Михаил Красиков. Нужна отдельная служба, которая занималась бы мониторингом, контролем и накладывала реальные санкции на вандалов, которые уничтожают памятники архитектуры.– Если человек только начинает вынимать окно на подобном объекте, архитектурная полиция должна отреагировать сразу. В наших же реалиях полиция не приедет никогда – хоть здание сноси. Как у нас, собственно, и произошло с памятником истории — домом, где жила семья Кропивницкого в Харькове. Полная безнаказанность и приводит к столь печальным последствиям, – хмурится Михаил Красиков. – Получается, что в нашем государстве никто не может схватить за руку негодяя. Мы бьемся в закрытые двери и не можем заставить чиновников сделать хоть что-то в ситуации с разрушением здания, которое этим самым государством якобы охраняется, что подтверждается соответствующей табличкой. Тотальная импотенция государства в области охраны архитектурного наследия вскоре угробит остатки нашей истории.По мнению Михаила Красикова, дом на ул. Гоголя, 2 давно должен иметь, помимо статуса памятника архитектуры, еще и статус памятника истории.– Для этого есть все основания, хоть Центр охраны культурного наследия Департамента культуры и туризма ХОГА их десятилетиями в упор не видит и ничего не делает для придания этому дому статуса памятника истории. Здесь жил выдающийся зодчий Евгений Васильев, который создал лицо Харькова. Это самый яркий архитектор, работавший в нашем городе в первой половине XIX столетия, – рассказывает культуролог. – У него было блестящее образование. Учась в Петербурге в Горном корпусе, он сдавал экзамены лучшим архитекторам того времени Кваренги, Порто и Воронихину и практически работал под их руководством. Он был профессором Харьковского университета и архитектором Харьковского учебного округа. Васильев строил и проектировал не только для Харькова, а для огромной территории округа далеко за пределами Слобожанщины. Он построил знаковые здания, и наиболее известное из них – колокольня Успенского собора, которая до недавнего времени была самым высоким сооружением в Харькове (89,5 метра); достраивал ее после смерти Васильева Тон. Также он построил Николаевскую церковь в Григоровке, которая сохранилась до наших дней в более-менее первоначальном виде. Архиерейский дом на территории Покровского монастыря, бывший дом купца Кузина на улице Полтавский шлях и ряд других приватных и общественных зданий — краса и гордость Харькова, как и оставшийся на рисунках и фото Дом дворянских собраний — лучшее здание ХІХ века в нашем городе.По традиции того времени, окутанного аурой античности, Евгений Васильев назвал одного из своих сыновей Сократом. Сократ Евгеньевич вырос в том же доме на ул. Гоголя, 2 и впоследствии уехал в Саратовскую губернию. Там он оставил о себе добрую память как первоклассный врач, который боролся с холерой. От жены-итальянки у него родилась красавица дочь Ольга.– Ольга Сократовна стала женой одного молодого человека, который тоже жил некоторое время в Саратове. И звали его Николай Гаврилович Чернышевский. Вот видите, какая ниточка протянулись от улицы Гоголя в Харькове, – замечает Михаил Красиков. – Кстати, именно она – внучка харьковского архитектора Васильева – стала прототипом Веры Павловны в самом знаменитом произведении Чернышевского «Что делать?». Об этом даже не подозревают 99,9% харьковчан.Достраивал здание на улице Гоголя, 2 еще один известный архитектор – Андрей Тон. Сам же он жил в начале улицы Немецкой (с 1899 года — Пушкинской), а этот дом решил сдавать в аренду или продать.– И в нем поселился лютеранский пастор. Рядом находилась кирха, поэтому община с удовольствием купила этот дом для пастора. Практически сто лет – с 1840 года до конца 1930-х годов – там находился пасторат, то есть центр лютеранской общины, – рассказывает краевед. – Поскольку здание было слишком большим для священника, то на протяжении сотни лет здесь же располагалась и лютеранская школа. Сначала в ней обучались и мальчики, и девочки, но потом классы с мальчиками по непонятной причине стали набираться с большим трудом, а девочек становилось все больше и больше. И в конце концов школа превратилась в немецкую женскую гимназию, которая называлась Вознесенской. Для нее пришлось строить новое здание на соседнем участке. Сначала оно выглядело достаточно скромно, но в 1904 году его реконструировал известный архитектор-лютеранин Юлий Цауне, и оно стало очень респектабельным. Здание сохранилось и сейчас после ремонта находится в хорошем состоянии.Таким образом, дом Васильева-Тона был центром жизни многих поколений лютеран и, несомненно, дорог для общины. И это тоже факт истории и еще одно основание, чтобы здание на ул. Гоголя, 2 стало памятником истории. Кроме того, в этот дом в 1930-е годы ходил учить немецкий язык Михаил Кульчицкий – знаменитый харьковский поэт, погибший на фронте во время Второй мировой войны. Его стихи включены в двухсоттомник «Библиотеки всемирной литературы».– Дом на улице Гоголя представляет собой огромную ценность. Он важен для нас и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения истории. Именно поэтому он должен сохранить свой облик, – резюмирует Михаил Красиков.