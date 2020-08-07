Мужчина публиковал в соцсетях видео с намерениями покончить с собой из-за неразделенной любви, а позже, вооружившись ножом и стартовым пистолетом, пытался порезать себе вены и стрелял полицейского, который прибыл на вызов.

6 августа в харьковских телеграм каналах обратили внимание на местного жителя, который начал публиковать на своей странице в Instagram видео с намерениями убить себя из-за несчастной любви. Позже, вооружившись пистолетом, автор заявил о том, что живым он полиции не сдастся.Рядом с мужчиной были знакомые, однако те никак не реагировали на намерения автора и помогали ему записывать ролики.Как сообщает пресс-служба ГУНП, около 23:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от оператора 102 о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев находится человек, который выражает намерения о самоубийстве. При себе у него находился и пистолет."Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя", - сообщили в ведомстве.После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. Оружие - стартовый пистолет - изъяты. За стрельбу и ранение полицейского мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.