Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, в ходе досудебного расследования полицейские установили, что с января текущего года группа лиц направляла предпринимателю сообщения с требованием уплатить 15 000 долларов США. В случае неуплаты указанной суммы вымогатели угрожали уничтожением личного имущества бизнесмена, в частности цепляли гранату на дверь жилого помещения, где он жил. Кроме того, злоумышленники подожгли квартиру потерпевшего в поселке Купянск-Узловой, а также помещение магазина предпринимателя, расположенного в селе Куриловка."5 августа 2020 в порядке ст. 208 УПК Украины задержан 31-летний мужчина, предположительно причастный к совершению указанного уголовного преступления. У указанного гражданина изъяо мобильный телефон, с которого отправлялись смс-сообщения с угрозами, а также денежные средства в сумме более 200 тысяч гривен, полученные от потерпевшего", - рассказали в ведомстве.Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины. Также устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.