Задержанных подозревают в совершении около десятка имущественных преступлений.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 6 августа полицейские задержали злоумышленников сразу после того, как они обокрали квартиру в Люботине. Правонарушителями оказались трое мужчин 26, 33 и 36 лет, уроженцы Харьковской, Луганской и Донецкой областей."На месте происшествия полицейские установили, что мужчины взломали замки и проникли в квартиру, где похитили денежные средства, бытовую технику и ювелирные украшения. При осмотре правонарушителей и автомобиля, на котором они передвигались, сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество, орудия преступления и мобильные телефоны задержанных", - прокомментировали в ведомстве.Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет тюремного заключения.