Стали известны подробности пожара на переулке Карпатском.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 6 августа в 17:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на переулке Карпатском. На территории частного сектора горело одноэтажное нежилое здание, в котором располагался швейный цех."К месту вызова немедленно направили шесть пожарно-спасательных подразделений. На момент их прибытия пожар охватил площадь около 325 кв.м. Горели крыша, мансардный этаж и внутренние помещения здания. Сложности в ликвидации пожара придавало значительное горюче нагрузки в виде текстильных изделий, сырья и оборудования. К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава. Работали четыре пожарных ствола", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациямВ 18:46 огонь был локализован, однако потушить возгорания удалось лишь в 5:25 утра следующего дня.Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.