В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1453 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 7 августа.Количество случаев COVID-19 , выявленных в Украине, достигло 78261. При этом выздоровели уже 43055 (накануне - 531 человек), а скончались 1852 (из накануне - 33 человека).Статистика коронавируса по регионам:- Винницкая область - 2932 (+34)- Волынская область - 4162 (+54)- Днепропетровская область - 1508 (+16)- Донецкая область - 945 (+4)- Житомирская область - 2064 (+28)- Закарпатская область - 5615 (+76)- Запорожская область - 895 (+5)- Ивано-Франковская область - 5426 (+131)- Кировоградская область - 714 (+1)- Киев - 9178 (+186)- Киевская область - 4058 (+78)- Львовская область - 10572 (+152)- Луганская область - 146 (11)- Николаевская область - 682 (+16)- Одесская область - 3904 (+156)- Полтавская область - 489 (+12)- Ровенская область - 6638 (100)- Сумская область - 636 (+42)- Тернопольская область - 3212 (+35)- Харьковская область - 4527 (+146)- Херсонская область - 255 (+13)- Хмельницкая область - 1286 (+29)- Черновицкая область - 6477 (+94)- Черкасская область - 975 (+6)- Черниговская область - 965 (+28)