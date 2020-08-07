В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1453 новых случая коронавируса.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 7 августа.
Количество случаев COVID-19 , выявленных в Украине, достигло 78261. При этом выздоровели уже 43055 (накануне - 531 человек), а скончались 1852 (из накануне - 33 человека).
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая область - 2932 (+34)
- Волынская область - 4162 (+54)
- Днепропетровская область - 1508 (+16)
- Донецкая область - 945 (+4)
- Житомирская область - 2064 (+28)
- Закарпатская область - 5615 (+76)
- Запорожская область - 895 (+5)
- Ивано-Франковская область - 5426 (+131)
- Кировоградская область - 714 (+1)
- Киев - 9178 (+186)
- Киевская область - 4058 (+78)
- Львовская область - 10572 (+152)
- Луганская область - 146 (11)
- Николаевская область - 682 (+16)
- Одесская область - 3904 (+156)
- Полтавская область - 489 (+12)
- Ровенская область - 6638 (100)
- Сумская область - 636 (+42)
- Тернопольская область - 3212 (+35)
- Харьковская область - 4527 (+146)
- Херсонская область - 255 (+13)
- Хмельницкая область - 1286 (+29)
- Черновицкая область - 6477 (+94)
- Черкасская область - 975 (+6)
- Черниговская область - 965 (+28)