Около 18:00 6 августа полицейским сообщили, что в районе станции "Шевченково-Южное" под грузовой поезд попал человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.Полицейские установили, что поезд ехал со стороны станции "Основа" в направлении "Купянска-Cортировочного" и наехал на мужчину, который переходил пути. Машинист экстренно затормозил, однако не смог избежать наезда. От полученных травм погиб 46-летний житель Шевченковского района. Движение поездов прекращалось примерно на 1,5 часа.Сведения о происшествии в полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Копы устанавливают все обстоятельства происшествия.