Министерство юстиции США возбудило дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского и обвинило его "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США.

Как пишет The Washigton Post, в гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов "украли у ПриватБанка столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить учреждению 5,5 миллиарда долларов помощи "чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны".Издание сообщает, что адвокат Коломойского Майкл Салливан уже отреагировал на обвинения."Господин Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Министерством юстиции", - написал адвокат в электронном письме.На сайте Минюста США сообщается, что ведомство требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине. Это два объекта общей стоимостью 70 миллионов долларовВласти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.Также в исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты Америки. Как утверждается в жалобе, ссуды редко выплачивались, за исключением большей части ссуд, полученных мошенническим путем.Так же, как утверждается в исках, в Соединенных Штатах сообщники Коломойского и Боголюбова, действуя вне офисов в Майами, создали сеть организаций, обычно под некоторым вариантом названия "Оптима", для дальнейшего отмывания присвоенных средств и инвестировать их. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.Заметим, что этим делом занимается подразделение ФБР в Кливленде, при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований, службы таможенного и пограничного контроля США. Управление по международным делам Министерства юстиции оказывает помощь в расследовании.В апреле прошлого года стало известно, что Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления украинского олигарха, бывшего владельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского. Его и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.По плану бывших собственников Приватбанка, история с его денационализацией должна была завершиться к моменту старта рассмотрения апелляции в Лондонском суде.