Президент Польши Анджей Дуда пообещал помочь Украине в сохранении территориальной целостности Украины во время председательства в ОБСЕ.

Об этом он заявил во время инаугурационной речи 6 августа в зале пленарных заседаний Сейма, сообщило Польское радио.- Это важная задача на будущее, которое никогда не заканчивается. Это задача, которая должна вернуть полный суверенитет и территориальную интегральность нашему соседу - Украине, - подчеркнул Дуда.Он также добавил, что во время председательства в ОБСЕ официальная Варшава будет делать акцент "на силе права, а не на праве силы" и на достижении мира с помощью международного права.Отметим, что Польша возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2022 году.