Злоумышленнику грозит от 4 до 7 лет лишения свободы

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 6 августа с заявлением в полицию обратилась жительница села Натальино Красноградского района. Женщина сообщила, что с места захоронения родственников в этом же населенном пункте исчезли металлические элементы."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 59-летний безработный односельчанин заявительницы, ранее судимый за кражи. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что таким образом решил подзаработать. Он срезал металлические элементы с креста на могиле и продал их", - рассказали в главке.Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.