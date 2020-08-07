В городе Пивденное Харьковского района планируют открыть детский сад после реконструкции. Более полугода областная власть достраивает объект, который еще год назад был готов на 95%.

На сайте областной государственной администрации значится, что реконструкция дошкольного учреждения в Пивденном проходит в рамках президентской программы «Большая стройка». Однако ремонтные работы начались здесь еще в 2018 году – по инициативе тогдашнего губернатора Юлии Светличной здесь провели масштабную реконструкцию, построили практически новое здание.– Мы практически готовы, одна неувязка – чтобы акт подписали. Пытаемся к 1 сентября закончить все, что запланировано, прикладываем усилия, – говорит городской голова Пивденного Александр Брюханов.Если сравнить нынешний вид детского сада с прошлогодним, то появился лишь небольшой навес над входом трехэтажного нового корпуса на 130 мест. Это все, что сделано под лозунгом «Большая стройка».– Построили довольно быстро. Начали в 2018 году, потом немного сбой пошел, потому что были выборы, потом новая власть пока разобралась... – продолжает Александр Брюханов.Проблема нехватки мест для дошкольников в Пивденном стояла остро не один год. Детсад в городе один, и давно уже был переполнен. Дошкольное учебное заведение, рассчитанное на 75 детей, посещали около 150 воспитанников. Кроме местных детей, его посещают малыши из соседних Березовки, Артемовки и Буд. Впрочем, о строительстве нового садика речь не шла, пока о проблеме не узнала Юлия Светличная. На посту главы области она инициировала выделение средств на проект и строительство. После открытия новый садик сможет принимать как минимум 205 малышей. Юлия Светличная планировала открыть заведение еще в начале 2020 года.Новый детский сад сможет принять всех детей города и трудоустроить около тридцати человек. Каждому специалисту, который будет работать с детьми, выделят отдельный кабинет со всем необходимым оборудованием.– Постельное белье осталось закупить, ложки, вилки, а так все есть, по проекту все делается. В принципе, так скажем, все готово 98%, – рассказывает Александр Брюханов.Местные жители ждут открытия нового детского сада и надеются, что он все-таки начнет работу уже этой осенью. Хотя, если бы не политические игры, дети могли бы посещать заведение еще с начала 2020 года.