В городе могут ввести дополнительные ограничения на использование общественных мест.

Согласно данным карты распределения Украины на четыре зоны - красную, желтую, оранжевую и зеленую - в зависимости от эпидситуации, Харьков сегодня находится в самой опасной зоне - красной. Это значит, что в ближайшее время могут ввести дополнительные ограничения на использования транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, образовательных учреждений, пересечение госдуарственной границы, спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры, хостелов, туристических баз (кроме гостиниц), а также государственных учреждений, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисноНапомним, что за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 146 новых случаев коронавирусной инфекции, что в 9 раз превышает количество выздоровевших. Еще двое людей скончались.