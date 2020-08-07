Вообще вишня это фрукт семейства косточковых, но традиционно ее называют ягодой. В вишне представлен широкий список витаминов и минералов, поэтому она очень полезна для человека.

Особенно много в этих ягодах витамина А и С. Всего 100 грамм вишни содержат около 20% суточной потребности в витамине А и 17% в витамине С. При этом в ягоде содержатся флавоноиды, которые способствуют усваиваемости витамина С, который необходим для иммунитета, кожи, волос и суставов.Есть в вишне также витамины группы В, а также различные минералы: калий, фосфор, магний, железо.Кислоту ягоде дают органические кислоты, такие как: триптофан, фолиевая, яблочная, салициловая, янтарная, лимонная и другие кислоты, которые стимулируют пищеварение, выработку желудочного сока. Они подавляют рост вредных гнилостных бактерий, а пектины обволакивают кишечник и ускоряют перистальтику.Красный цвет у вишни из-за антоцианов, которые оказывают защитный эффект, помогая клеткам пережить стресс из-за окислительных процессов, а также обладающих противовоспалительным эффектом.Вишня полезна для сердца и сосудов. Витамин РР вместе с аскорбиновой кислотой положительно влияет на сосуды, увеличивая их проницаемость. А кумарины в составе ягоды участвуют в регулировании процесса свертывания, предупреждая образование тромбов и разжижая кровь.При этом вишню с осторожностью следует употреблять людям с повышенной кислотностью и уж тем более не следует есть ее на голодный желудок из-за высокого содержания кислот.По той же причине стоматологи рекомендуют полоскать рот после употребления вишни. Содержащиеся в ней кислоты разрушают эмаль зубов.- Из-за высокой кислотности продукта вишня может навредить людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни, гастрита. Стоит аккуратно включать эту ягоду в рацион людям с аллергическими реакциями во время обострений, - советует врач диетолог Юлия Пигарёва.